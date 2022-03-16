宏捷科去年純益8.43億元EPS 4.29元 擬配2.8元股利

砷化鎵晶圓代工廠宏捷科 (8086-TW) 今 (16) 日公告去年財報，雖然去年第四季受客戶需求轉淡，單季三率三降，純益達約 2.13 億元，每股賺 1.08 元，累計去年全年純益則達 8.43 億元，每股賺 4.29 元，今日董事會也通過去年盈餘配發，每股擬配 2.8 元現金股利，以今日收盤價 98 元計算，殖利率約 2.85%。

宏捷科去年第四季合併營收達 12.19 億元，季減 4.84%、年增 26.85%，毛利率 30.02%，季減 0.31 個百分點、年增 3.4 個百分點，營益率 20.2%，季減 2.43 個百分點、年增 1.85 個百分點，稅後純益達 2.13 億元，季減 16.72%、年增 47.96%，每股純益 1.08 元。

累計宏捷科去年營收 47.16 億元，年增 33.1%，毛利率 29.39%，年減 0.96 個百分點，營益率 20.71%，年減 1.2%，稅後純益達 8.43 億元，年增 35.4%，每股純益為 4.29 元。

展望本季，宏捷科仍面臨 WiFi 客戶缺料影響，由於目前主要的 Wi-Fi SoC(主晶片) 緊缺持續影響中低階市場供應，加上中國中小型手機客戶也因先前拉高手機 PA 庫存，現階段進入庫存調整期，都拖累宏捷科本季營運動能放緩，預期最快第二季才可望改善。

另外，宏捷科也預計今年 6 月 20 日召開股東會。