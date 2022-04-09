〈能源盤後〉全球釋放儲備 原油連2周收低

原油期貨價格周五 (8 日) 上漲，但由於數個國家跟進美國釋放石油儲備，令本周原油價格連續第二周收低。

能源商品價格

5 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 2.23 美元或 2.3%，收每桶 98.26 美元，本周下跌 1%。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 2.20 美元或 2.2%，收每桶 102.78 美元，本周下跌 1.5%。

5 月交割的天然氣期貨價格下跌 1.3%，收每百萬 Btu 6.278 美元，自周四登上的 13 年高點回落，但本周仍漲近 10%。

5 月交割的汽油期貨價格上漲 3%，收近每加侖 3.132 美元。

5 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.5%，收每加侖 3.3176 美元。

市場推動力

自俄羅斯 2 月下旬入侵烏克蘭以來，原油一直交易波動，3 月初 WTI 原油價格一度漲至每桶 130 美元以上的約 14 年高點，而 Brent 原油更是衝至接近 140 美元水準。在俄軍入侵前一晚，2 月 23 日，WTI 原油收在每桶 92.10 美元，而 Brent 原油收在 94.05 美元。

美國拜登總統上周宣布將自美國戰略石油儲備 (SPR) 中釋出 1.8 億桶原油，即以未來 6 個月每日 100 桶原油的速度釋出。

國際能源署 (IEA) 本周宣布，其成員國也將加入，將合併釋放 1.2 億桶的石油緊急儲備量，其中 6000 萬桶來自成員國美國，為美國未來 6 個月提取 SPR 計畫的一部分。

德國商銀分析師 Carsten Fritsch 表示，大量釋出的緊急石油儲備量預計可明顯緩解供應緊繃的情況。與此同時，中國因應新冠疫情清零政策，延長上海封鎖期間，加劇了油價走疲。

「這意味著，這座擁有 2500 萬居民、約佔中國石油需求 4% 的商業大都市注定要停滯不前。」

在油田服務公司貝克休斯表示，本周美國石油鑽井平台數量較上周增加 13 座達 546 座後，周五石油價格仍上升。與去年同期相比，油鑽井平台數量增加了 209 座。

與此同時，加拿大皇家銀行資本市場分析師 Christopher Louney 表示，根據每日數據，「天然氣產量仍處於令人失望的範圍內，煤炭價格高昂而庫存低迷，從而收緊了煤製氣的置換範圍。」

「在全球天然氣形勢依然緊張、俄烏戰爭持續下，核電中斷頻繁，某些地區天氣寒冷。」