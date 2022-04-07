一文掌握 劉強東時代落幕 京東二當家徐雷上位史

京東集團 (09618-HK) 周四（7 日）宣布，總裁徐雷出任執行長，將負責日常營運管理，向董事局主席劉強東匯報，而劉強東將專注於長期戰略設計、重大戰略決策部署、年輕領軍人才培養及鄉村振興事業。

微信公眾號「零態 LT」指出，江湖門派、權力更迭，「二當家」從幕後走向台前，開闢全新時代，並不只存在於小說，網路江湖亦是如此。從老牌網路巨頭 BATJ（百度、阿里、騰訊、京東），到拼勁十足的網路新貴 TMDP（字節跳動、美團、滴滴、拼多多），都發生一個明顯變化：創始人逐步退居幕後，「二當家」走上「一號位」。

馬雲、馬化騰、劉強東、黃崢等曾占據各大財經媒體版面的人物，如今已鮮少公開露面，取而代之的是張勇、徐雷、陳磊等民眾相對陌生的名字。

「我相信 65 歲之前應該不會（退休）。」

在 2018 年初達沃斯論壇（Davos）上，彼時 44 歲的京東創始人劉強東，在談及自己的退休計畫時，言語間充滿豪情壯志，未顯露任何「退居幕後」的跡象。當時他應該沒有預料到，半年後的「明州事件」會成為人生重大轉折，迫使他即便正值壯年，也不得不暫時隱退，躲避風頭。

京東創辦人劉強東。(圖: AFP)

對於京東大小事務，此前劉強東一直親力親為，外界普遍認為京東沒有「二號位」。

但在 2018 年京東年中戰略會上，徐雷被任命為京東集團行銷長兼首任京東商城輪值執行長，向劉強東匯報，這似乎意味著京東終於有了「二當家」，而那個人就是徐雷。

徐雷上任沒多久，就面臨京東「至暗時刻」——「明州事件」讓劉強東名譽掃地，京東股價大幅震盪，一度下探至 2017 年以來新低。之後，京東在對外宣傳中漸漸抹去「輪值」一詞，直至京東商城升級，徐雷正式成為京東零售集團執行長，帶領京東開啟絕地求生之旅。

徐雷的成績有目共睹，過去三年，他帶領的零售業務連續高品質成長：2019 第 3 季，零售業務經營利潤率上升至 3.3%，創上市以來最高紀錄；2021 年中期財報顯示，京東零售經營利潤將近人民幣 60 億元。京東股價也從 2018 年低點回升，累計漲幅超過 300%。

如果這還不足以展現徐雷的能力，那翻看他的「業績簿」，還有一個亮麗成績——京東 618。可以說，京東 618 是在徐雷促成下，才做到今天的地步。

眾所周知，618 的前身是京東司慶「紅六月」，但在徐雷看來，一定要讓消費者記住一個符號。於是，這才有後來的 618 全民狂歡節，也為京東增加記憶標簽。

即便徐雷並非創始團隊成員，但在京東也有十餘年時間，擔任過京東商城市場營銷部負責人、無線業務部負責人、京東商城營銷平台體系負責人、京東商城副總裁、京東商城輪值執行長、京東零售集團執行長等重要職務。

外界或許對徐雷並不熟悉，但他對京東的影響不容小覷。

在徐雷接棒之際，京東也建立成熟決策機制，不再由創始人獨裁專制，而是由各業務、職能體系負責人組成的戰略執行委員會（SEC），以及集團幾十位一線業務部門負責人組成的戰略決策委員會（SDC），管理日常大小事務。

按照京東的說法，經過兩年多的磨合和運轉，公司已形成良好集體決策和快速響應機制。

種種跡象表明，隨著各大巨頭發展進入成熟期，網路不再迷戀「人治」，不再過分崇拜領導人，而是選擇擁抱制度，下放權力，透過激發員工內生力來推動企業發展。