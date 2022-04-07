【Wen姐筆記】月線撐不撐？融資大軍出動 提防外資回馬槍

台股清明連假後，昨日跳空開低後，加權指數回測月線後努力往上，收盤並守住 17500 點城池。不過檢視盤後籌碼，單日上市融資大增 21 億元，融資大軍積極出動，力抗外資賣壓；美股繼續擔憂縮表，那斯達克指數與費城半導體指數又聯袂挫跌逾 2%，台股仍得提防外資回馬槍。極短線強弱分界為 17422 點。關鍵點位為 17333、17456 與 17555 點。

多空今日最重要的角力重點為 17400 點城池。17400 點兩端哨站為為 17388 與 17422 點，如棄守則又進入空方疆域，提防空襲警報再度大響！短多已經連 2 日掉球，最佳的防禦為攻擊，多方不僅必須挺住 17456 點，最好連 17500 點城池都守穩，17500 點兩端哨站為 17477 與 17520 點，為台股中線重要防守區。如能突圍 17555 點，短多才有機會再拚 17600 點，17600 點兩端哨站為 17588 與 17616 點，收復才有機會展開反攻。

但如 17400 點城池棄守，得提防 17333 至 17366 點區間火線攻防。如再棄守 17333 點，多方只能續往 17300 點城池與 17253 點以下尋求支撐，17300 點兩端哨站為 17282 與 17313 點。如再棄守需提防往 17200 點城池尋回測，17200 點兩端哨站為 17188 與 17222 點。如再棄守需提防進入 17000 點保衛戰。

台股再度上演內資 PK 外資戲碼，而這回融資明顯轉趨積極，也使得短線上恐有震盪甩轎加劇疑慮。月線與年線仍是觀察重點，電子如疲軟，是否能靠金融與傳產力挽狂瀾？如月線棄守，短線上整體多單部位仍以減碼為宜。(僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)