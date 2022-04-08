航運、金融扛多頭大旗 台股漲105點收17284點 周線終止連3紅

美股周四拉尾盤收漲，台股今 (8) 日也擺脫頹勢，雖然電子族群反彈力道有限，但在航運、金融奮力攻高下，加權指數終場上漲 105.91 點或 0.62%，收在 17284.54 點，成交值 2456.64 億元。周線終止連 3 紅，累計下跌 341 點。

櫃買指數同步回神，終場上漲 1.02 點或 0.49%，收在 211.27 點，成交值 659.03 億元。上市櫃成交值合計 3115.67 億元。

電子族群今天漲跌互見，台積電小漲收 567 元，聯電、鴻海、台達電均收平盤，國巨、華碩、南亞科、友達、欣興等產業指標股約上漲 1%，不過，聯發科跌勢止不住，終場跌幅擴大至 1% 以上，收在 840 元，續創近半年新低，大立光也不斷探底，終場約跌 1.5%，收 1660 元，為 8 年來新低。

航運族群終於回魂，貨櫃航商長榮 (2603-TW) 大漲逾 5%，收復短均，陽明、萬海也有 3% 以上的漲幅；受惠機票價格調漲利多，航空雙雄同步受買盤青睞，長榮航勁揚逾 5%，華航則漲 2%；其他包括台驊投控、四維航、慧洋 - KY、中櫃、榮運等漲勢都相當凌厲。

金融股歷經昨天的殺尾盤後，今天買盤再度回籠，玉山金強漲逾 3%，永豐金、華南金、開發金也上漲超過 2%，資金同步流入中小型銀行股，包括臺企銀、高雄銀、聯邦銀、台中銀及上海商銀等，漲幅都相當亮眼，反觀金控雙雄人氣較弱，一路在平盤附近整理。

千金股今天持續遭調節，矽力 - KY (6415-TW) 重挫逾 7%，失守 3000 元大關，收 2835 元，新科股王信驊 (5274-TW) 跌逾 2%，收在 3015 元，其他包括力旺、祥碩、世芯 - KY 等 IC 設計千金股同步賣壓沉重，緯穎一度重返千元，終場仍不敵賣壓收 972 元。