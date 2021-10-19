開陽投控下周一登興櫃 在手EPC工程訂單逾300MW

太陽能系統 EPC 大廠開陽投控 (6839-TE) 預計 10 月 25 日登錄興櫃交易，興櫃參考價 55 元，董事長蔡宗融表示，目前在手 EPC 工程訂單達 300MW 以上，加上其他四項業務能見度良好，將啟動新一輪成長動能。

蔡宗融指出，開陽投控旗下主要有晁暘科技、開陽能源兩間子公司，共有太陽能 EPC、電廠投資、維運管理、儲能系統及綠電交易等五大事業，其中，太陽能 EPC 為目前台灣市占龍頭，市占率約 10%，目前仍持續上升，並預計第四季至明年，EPC 工程可完成 422MW。

電廠投資方面，開陽投控瞄準 20 年穩定的電廠收益，自有電廠裝置量目標從今年的 27MW，提升至 2024 年的 139MW，權益法轉投資裝置量則從今年的 109MW，提升至 219MW。

維運系統方面，蔡宗融看好，隨著大型電廠陸續建置完畢，維運需求將只增不減，目前維運總容量 179MW，未來將持續上升，且因其獲利表現佳，有助獲利成長。

另外，隨著綠電建置量逐步攀升，台電為增加供電穩定度，也建置儲能系統目標，預計 2025 年將達 1GW，開陽投控也已切入，預計今年第四季將增加 1MW 的儲能系統，年底前就可完成商轉，可望啟動下一輪成長。

綠電交易方面，開陽投控已瞄準用電大戶購電需求，明年將完成七股地區的 10MW，可提供綠電交易，一度電售價約 5-5.5 元，目前已有潛在買家。