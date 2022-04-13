鴻碩充電槍再奪大單 國際車廠訂單直達明年

線束廠鴻碩 (3092-TW) 董事長張利榮透露，今年不只美系電動車廠充電槍放量，也拿下另一個國際車廠大單，訂單已經排到明年第一季。另外，新跨入的太陽能相關線束產品需求強勁，客戶更上門追單，能見度也直達明年。

鴻碩 3 月起充電槍產品開始放量，出貨量較先前放大十倍，推升月營收衝上 4.03 億元，月增 51.4%、年增 67.5%，寫下歷史單月新高；第一季營收則來到 9.87 億元，年增 47.8%，也創同期新高。

張利榮透露，充電槍新加入的國際車廠，訂單量不亞於美系電動車廠，預計 4 月中開始出貨，將推升今年月營收再創高。據了解，目前鴻碩充電槍營收占比已經突破 1 成。

張利榮坦言，去年因為剛投入充電槍領域較不熟悉，一開始以 UL 認證規格為主，但美系電動車有自己的標準，認證項目多、時間拉長，費用也增加，因此營收雖然成長，但獲利不理想，所幸在系統大廠客戶協助下，美系客戶充電槍順利通過認證並放量。

太陽能相關線束方面，張利榮表示，目前客戶追產能追很兇，公司位在湖北天門廠開出能因應需求，未來在能源布局上，也規劃拓展儲能設備線束，加上充電槍放量，將是推動明年營收達百億元目標的動能。

而目前中國疫情嚴峻，張利榮認為，對既有顯示器、遊戲機等 3C 線束不會有太大的影響，因為從原料到產品擁有一貫化生產優勢，對充電槍則有些許影響，主要是因原料是客戶指定，中國多地封控增加運輸不順的不確定因素，不過需求仍相當強勁。