富采Q1營收85.4億元 寫同期新高

LED 廠今 (6) 日陸續公告營收，富采 (3714-TW) 由於傳統淡季，第一季營收季減 13.2% ，減幅較公司原先預期擴大，不過 3 月與第一季營收仍創下同期歷史新高。

富采 3 月營收 29.55 億元，月增 16.4%、年增 15.4%；累計第一季營收 85.4 億元，季減 13.2%、年增 24.2%。富采預估，第一季毛利率將持平去年第四季，第二季有望走揚。

富采持續深化 MicroLED 布局，並辦理私募普通股籌資，計劃興建 6 吋晶圓廠等設備，此次私募獲面板雙虎青睞，友達持股一口氣將提高至 17.31%，群創則是首次入股。

另外，LED 磊晶廠光鋐 (4956-TW) 3 月營收 1.2 億元，月增 28.3%、年減 22.8%；累計第一季營收 3.3 億元，季減 14.8%、年減 24.6%。

LED 導線架廠一詮 (2486-TW) 3 月營收 4.98 億元，月增 30.7%、年增 0.36%；累計第一季營收 13.36 億元，季減 11.8%、年增 1.79%。

艾笛森 (3591-TW) 3 月營收 1.63 億元，月增 21%、年減 15%；累計第一季營收 4.74 億元，季減 5%、年減 12.38%。華興 (6164-TW) 3 月營收 8300 萬元，月增 55.5%、年增 21.4%；累計第一季營收 2.28 億元，季減 4.2%、年增 2.2%。