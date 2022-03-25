慧洋-KY擬配息5.5元創高 現金殖利率逾6%

散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 董事會今 (25) 日通過盈餘分配案，由於去年獲利暴增 7300%，每股純益 (EPS) 衝上 11.05 元，創史上新高，擬配發現金股利 5.5 元，配息率約 49.8%，以今日收盤價 84.7 元計算，現金殖利率 6.49%。

慧洋說明，為創造穩定投資價值，預計將配發現金股利 5.5 元以回饋股東，為歷年新高，同時，獲利也將用於改善財務結構。

慧洋進一步指出，由於產業特性加上穩定訂造新船的政策，過去負債比偏高，在去年獲利創高後，著手改善集團財務結構，負債比已從 2020 年底 67.85%，降至去年底 57.86%。

船隊規劃方面，慧洋去年共交付 7 艘中小型節能新船、並處分 10 艘船舶，今年則預計各有 3 艘 Handy、Panamax 將加入營運；目前慧洋船隊規模為 137 艘，平均船齡約 7 年。

展望今年，慧洋表示，俄烏戰爭後續將如何影響散裝航運市場，仍有不少不確定因素，現階段因油價飆升、原物料進口國轉往他國採購而導致航程增加，皆有可能提升運費，然而，原物料需求量是否能由其他地區完全補足，以及後續各國經濟制裁的影響，需要持續觀察。

慧洋去年稅後純益 82.45 億元，年增 7300%，不僅創歷年新高，更首次賺超過一個股本，EPS 達 11.05 元。