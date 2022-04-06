〈陸港盤後〉Fed放鷹 中國新增確診破2萬例 恒生科技指數重挫近4%

中國 A 股周三（6 日）收盤持平，港股恒生科技指數重挫近 4%，原因是美國聯準會（Fed）官員鷹聲嘹亮，釋出快速縮表訊號，且中國單日本土新增確診病例破 20,000 例，改寫歷史新高。

證券時報報導，滬指周三周盤漲 0.02% 至 3,283.43 點，深成指跌 0.45% 至 12,172.91 點，創業板指重挫 1.24% 至 2,633.91 點。兩市成交額合計人民幣 9,661 億元，北向資金淨流出 53.21 億元。

恒生指數收盤重挫 1.87%，恒生科技指數重摔 3.8%，阿里巴巴 (09988-HK) 與快手 (01024-HK) 股價的跌幅超過 5%，華虹半導體 (01347-HK) 更超過 6%。

Fed 理事布蘭納德（Lael Brainard）周二表示，Fed 最快 5 月開始縮表，舊金山聯邦準備銀行總裁戴利（Mary Daly）周二也表態支持最快 5 月啟動縮表。

這兩位 Fed 官員的鷹派發言之所以引發市場關注，原因是他們都被認為是鴿派陣營，這意味著他們通常傾向於低利率和限制較少的貨幣政策，但如今他們都認為收緊貨幣政策已迫在眉睫。

與此同時，中國國家衛健委周三通報，周二本土新增有症狀確診病例為 1,383 例，無症狀確診病例為 19,089 例，其中上海占 16,766 例，吉林占 1,798 例。

上海市政府周三宣布，根據周一核酸篩查情況，經專家綜合研判後，上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組決定，周三起全市再展開一輪核酸或抗原檢測。

華西證券表示，本輪 A 股「政策底」已基本探明，「政策底」確認後，市場往往會出現反彈，但市場築底往往不是一蹴而就，外圍因素擾動或經濟基本面擔憂可能導致市場再次磨底。

華西證券說，滬指在 3,000-3,200 點附近可能是比較堅實的底部，未來 A 股磨底後，可望震蕩上行。

中金公司則表示，股市經歷連續五周回落後，近期內外部有利因素增加，市場初現走穩跡象。儘管短期內市場仍可能波動，但類似前段時間大幅下跌的階段，可能已結束，中期而言，市場機會大於風險。