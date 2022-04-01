〈陸港盤後〉上海陽性檢出率降 後疫情概念股強勢表態

中國 A 股周五（1 日）收盤三大指數全面收高，原因是上海市政府表示，初步數據顯示，陽性檢出率下降，初步達到預定目標，激勵 A 股翻紅。

滬指收五收盤漲 0.94% 至 3,282.72 點，深成指漲 0.91% 至 12,227.93 點，創業板指漲 0.28% 至 26,66.97 點。

兩市成交額合計人民幣 9,356 億元，北向資金淨流入 44.21 億元，本周累計淨流入 229 億元，終結連續三周淨流出趨勢，並寫下今年來單周淨流入金額次高紀錄。

港股周五開低走高，恒生指數收盤漲 0.19%，盤中一度跌近 2%，恒生科技指數跌 0.74%。

旅遊、飯店、餐飲等後疫情概念股周五強勢表態，傳媒、銀行、地產、釀酒、券商、保險等類股也走高。

上海市衛健委主任鄔驚雷周五說，3 月 28 日起在浦東、浦南及毗鄰區域展開核酸篩查，四天內進行兩次核酸篩查，採樣超過 1,800 萬人次，初步數據顯示，陽性檢出率有所下降，初步達到預定目標。

文化和旅遊部周四也發布「關於抓好促進旅遊業恢復發展紓困扶持政策貫徹落實工作的通知」，拿出十大舉措，推動「關於促進服務業領域困難行業恢復發展的若干政策」落細、落地、落實，讓旅遊業者有感。

東北證券表示，以目前趨勢來看，4 月可能會延續震蕩格局，出現「市場底」的機率偏低。東北證券說，俄烏衝突可能緩解，美國聯準會（Fed）升息對國內流動性的掣肘有望在 4 月減緩。在目前經濟下行的背景下，政府進一步提出「穩增長」政策，可望促使流動性進一步寬鬆，且不排除央行進一步降息、降準。

山西證券則表示，短期內 A 股信心增強，在「穩增長」政策背景下，建議投資人繼續關注基建、地產、建材、銀行等族群的結構性機會。