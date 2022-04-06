台灣國際智慧能源週今年新增2展區 推動零碳轉型

台灣國際智慧能源週 (Energy Taiwan) 預計將在今年 10 月 19 日至 21 日展出，今年不僅聚焦太陽光電、風力能源、智慧儲能等主流再生能源外，更擴增「台灣國際多元創能展」及「台灣國際淨零永續展」，期望緩解全球溫室效益、完成淨零碳排目標。

台灣國際智慧能源週由外貿協會與 SEMI(國際半導體產業協會) 共同舉辦，目前攤位規模已較去年同期成長 65%。

Energy Taiwan 表示，要實現能源轉型、進而達到 2050 零碳排願景，首要方向是運用再生能源，為因應其間歇特性，需搭配儲能系統滿足用電高峰調節供電的需求，是零碳排推動的重要角色。

除了既有的太陽光電、風力能源及智慧儲能外，隨著再生能源多元發展，今年展區也新增「台灣國際多元創能展」，徵集氫能、小水力、潮汐能、地熱能、生質能等相關設備、技術及建設工程廠商，促進各式再生能源產業交流合作。

另一方面，全球暖化日益嚴重，根據聯合國政府間氣候變遷專門委員會 (IPCC) 報告指出，氣溫升高所造成物種滅絕、生態系崩壞、糧食減產等效應持續惡化，減碳行動已刻不容緩，展覽也新成立「台灣國際淨零永續展」。

Energy Taiwan 指出，期望藉由該展區展出減碳、負碳相關技術，並結合綠色製程、綠色金融、綠電採購、循環經濟範疇，期盼加速傳產轉型走向綠色供應鏈，強化國際競爭力，提前為國際碳關稅及碳管制作準備。

台灣國際智慧能源週去年展覽參觀業者突破 15000 人，連年刷新參觀紀錄，顯見再生能源發展的重要性。