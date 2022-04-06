第二季台股展望：區間震盪 逢低布局成長股

相較於今年以來歐美主要成熟市場的大幅回檔，台灣加權股價指數小幅拉回的表現格外吸睛。野村投信表示，俄烏戰事何時結束是目前最主要的不確定因素，戰爭造成的原物料價格上漲將在第二季持續發酵，台股將持續受國際股市走勢影響，預計將以區間整理為主；不過，就基本面而言，台灣經濟成長前景良好，企業獲利預估微幅上調，可望提供股市低檔支撐，成長率遠高於平均的個別產業及個股仍具優勢，因此選股優於選市，建議逢低布局。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，受到俄烏戰事影響，全球第一季的經濟成長率可能較原先預估降低，迄今戰爭已延燒超過一個月，對於全球經濟的影響程度仍難判斷，這是其中一項變數；另一個變數值得留意的是原物料價格對通膨的影響，近期聯準會官員的談話透露出可能加速升息以打擊通膨的態度，後續升息與縮表的時程對於經濟的影響，也需要加以觀察。不過，即使目前各機構預估的經濟數據尚未反映戰爭的真正影響，長期而言景氣仍是處於上升趨勢，對於台灣來說，今年民間消費動能將自去年疫情後恢復成長動能，對外出口亦保持暢旺，整體基本面良好。

股市評價面也是另一項有利因素。姚郁如指出，大盤的本益比 (PE) 目前約為 13 倍，低於 3 年均值的一個標準差，處於偏低的水準，本淨比 (PB) 則是 2.2 倍，相對偏高，頗具投資吸引力(資料來源：CLST，Bloomberg；資料日期：2022/03)。此外，去年台股企業盈餘出現爆發性成長，在基期墊高的情況下，今年仍能維持正成長實屬不易，不過各產業盈餘成長出現分歧，從超過五成的預估成長率到呈現衰退都有，這點將可能反映在股價表現上。

由於戰爭的不確定因素，台股仍將持續受到國際股市影響，預期將以區間整理走勢為主，因此在策略上，建議逢低布局，並選擇成長率遠高於平均的個別產業及個股，在震盪局勢中，高股息族群將受到資金青睞，也是可以在第二季略加著墨的方向。野村投信長期看好的趨勢並無太大變化，科技股部分持續看好半導體，高速運算，AI，Server 以及自動化、電動車等；以半導體為例，根據 Gartner 預估，2020~2025 年半導體年複合成長率為 8%，呈穩定成長趨勢，其中車用及高速運算仍為主要成長來源，而相關的族群包括 IP(半導體智慧財產權) 與 MCU(微處理器晶片) 等亦值得留意。ABF 受惠於 Server 驅動，長期供需缺口仍大，增長率超越半導體，也適合長期持有。

傳產方面，長線來看運動服飾仍是主要亮點，根據 Euromonitor 預估，2021~2023 服飾及鞋類之成長都將優於全球 GDP 之成長，其中運動服飾產業將是主要成長動能，預期 2023~2026 年將維持 6% 以上之成長性 (日期：2022/01)。此外，通膨加上碳中和議題，有助於全球鋼價長期趨勢往上，金融股企業獲利可望受惠升息循環，亦為第二季可以留意的標的。

附表: 野村投信 2022 年第二季台股投資建議

資料來源：野村投信；2022/03

>>> 閱讀更多精彩文章

野村投信

野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。截至 2021 年 12 月底，野村投信境內基金加計全權委託之資產管理規模達新台幣 2505 億元。此外，野村投信為 NN (L)、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 以及荷寶等境外基金之總代理。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，並已連續六年蟬聯最佳投資長(2017~2022)，以及連續三年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2022)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2021/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2022/01))



以上僅作資產配置說明，非為個股推薦。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。【野村投信獨立經營管理】。

上述基金可能對不同計價幣別進行一定程度之避險，投資人將承擔基金投資標的對不同計價幣別之匯率波動風險。投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險。

債券投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 查詢。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。

上述基金可能因投資債券可能產生債券發行機構如於投資期間違約或被調降信用評等，致影響債券價格而產生損失之信用風險，以及因市場利率變化或對於未來利率走勢之預期，致影響債券價格之利率風險。部份基金或所投資之債券子基金，可能投資美國 Rule 144A 債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。上述基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定，投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，境外基金投資大陸地區有價證券則不得超過該基金資產淨值之 20%，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。定時定額投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。野村投信為 NN (L) 、晉達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及荷寶系列境外基金在台灣之總代理。野村證券投資信託股份有限公司 ，11049 台北市信義路五段 7 號 30 樓，理財諮詢專線 02-8758-1568