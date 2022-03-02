平價品牌Rack業務略見成長 Nordstrom盤前大漲逾30%

因對來年前景樂觀、預測獲利和營收呈個位數增加後，Nordstrom (JWN-US) 股價飆升。

包括梅西百貨 (M-US)、柯爾百貨 (KSS-US) 和 Target (TGT-US) 在內的其他零售商最近幾天也發表優於預期的全年財測。它們預計，隨著人們重返社交和辦公室，消費動能會進一步加強。

但沒有一家能像 Nordstrom 那樣獲得華爾街如此強烈的反應。股價在周三 (2 日) 盤前交易中上漲逾 30%。

Evercore ISI 分析師 Omar Saad 表示，這是因為 Nordstrom 近幾個月一直被負面情緒所淹沒。他說，這絕大程度與其低價品牌 Rack 業務表現不佳有關。因此，當最近一季 Nordstorm 邁出「小步」成長，這就足以讓這家零售商的股價大漲。

這也意味著 Nordstrom 仍有很大的成長空間，尤其是在 Rack 業務方面，其淨銷售額仍低於 2019 年疫情前的水平。該公司在周二 (1 日) 的財報中指出，相較之下，Nordstrom 的全線百貨商店業務與疫情前基本持平。

截至周二收盤，Nordstrom 的股票過去 6 個月已下跌超過 30%。Nordstrom 目前也是被放空最多的股票之一，其 22% 的可供交易的股票被放空。

BMO Capital Markets 分析師 Simeon Siegel 贊同 Saad 的觀點。他稱讚 Nordstrom 在今年底時會比年初強勁得多。

然而，他表示，BMO 仍不推薦該股票，因為尚不清楚 Nordstrom 是否真的能夠實現其全年目標，或者最終只是「一次性的成就」。

BMO 對 Nordstrom 的目標價為 30 美元。該股周二收於 19.54 美元。