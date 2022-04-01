軟體及擔憂失火 福特汽車召回73.7萬輛汽車 通用汽車召回68.2萬輛維修雨刷

福特汽車 (F-US) 周五 (1 日) 表示，將在美國召回 73.7 萬輛汽車，因其中一個零件可能會導致漏油和可能阻礙剎車的軟體故障。

福特汽車將召回 34 萬 5451 輛 2020-2022 年福特 Escape 和 2021-2022 年配備 1.5 升引擎的福特 Bronco Sport，因為引擎機油分離器外殼可能破裂，可能因此漏油而導致引擎起火。

福特表示，據報導至少有 8 起火災可能與該問題有關，但未聞相關的傷害或撞車事故。經銷商將檢查機油分離器是否損壞或漏油，並根據需要更換油分離器和密封套件。

福特還召回 39 萬 1836 輛 2021-2022 年份的 F-150、2022 輛 Maverick、Expedition、Lincoln avigator、F-250、F-350、F-450 和 F-550，因為配備電動或電動液壓剎車系統的拖車可能沒有反應。

經銷商將更新整合拖車剎車控制模組軟體。福特接獲 67 份可能與該問題相關的不當功能報告，但沒有相關的撞車或受傷報告。

此外，由於擋風玻璃雨刷可能出現故障，通用汽車 (GM-US) 將召回近 68.2 萬輛小型 SUV。

召回車款包括 2014 年份和 2015 年份的雪佛蘭 Equinox 和 GMC Terrain。

雨刷模組中的球形接頭可能會生鏽，導致一支或兩支雨刷失效，從而增加撞車的風險。

經銷商將檢查模組在需要時進行維修或更換。車主將自 5 月 2 日開始收到信函通知。