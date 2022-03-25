Hino引擎形式認證數據造假遭日本當局處分 將召回4.7萬輛

日野汽車 (Hino) 先前爆出引擎廢氣排放及油耗數據造假，日本國土交通省祭出行政處分，打算取消問題引擎的型式認證。日野周五 (25 日) 表示，對處分內容「沒有意見」，當局將執行處分，日野於同日下午也宣布實施召回行動。

日本國土交通省周五 (25 日) 針對日野的引擎廢氣排放及油耗數據造假的相關行政處分問題，聽取日野的意見。對於當局取消問題引擎型式認證的處分，該公司答覆「沒有意見」。

依照日本 2017 年修訂的「道路運送車輛法」，若以不法手段取得型式認證時，當局得依法取消相關認證，這是政府首度動用這項規定。

上月日野汽車宣布，用於中、大型卡車等車輛的 3 款引擎，在取得型式認證的過程中有數據造假。對此，日本國土交通省也針對該公司進行調查，並於上周五 (18 日) 通知日野，將取消問題引擎的型式認證。

日野方面已於 2022 年 3 月 4 日起，停止搭載問題引擎的卡車和巴士的出貨作業。此外，日野先前提到一款小型引擎的形式認證過程不知是否有數據造假，在後來也證實油耗數據的認證試驗有造假情形。

該公司在周五 (25 日) 下午宣布，由於部分中型卡車「Ranger」有搭載問題引擎，已向國土交通省通報實施召回行動，數量有 4.7 萬輛，生產日期為 2017 年 4 月至 2022 年 3 月。該引擎在使用多年之後，廢氣中的氮氧化物 (NOx) 有可能發生超標問題。