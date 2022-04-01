〈台股盤中〉半導體疲軟PK防疫、金融股 大跌失守半年線

美股四大指數全盤皆墨，台股今 (1) 日在權王台積電 (2330-TW) 大跌約 2%，IC 設計龍頭股聯發科 (2454-TW) 一度痛失 900 元，拖累高價股疲弱，加權指數跌破半年線約 17606.53 點以及 17500 點整數關，低接買盤進駐防疫概念股、金融股逆勢抗跌，17500 點失而復得、跌勢微幅收斂。

台積電 ADR 隨美股大跌而下挫 2.31%，台積電現貨今天同步走跌，早盤最深下跌 13 元、摔到 584 元，市值縮水 3370 億元，滑落至 15.14 兆元。其餘電子權值股部分，聯電更是跌超過 2%，鴻海、大立光、面板雙虎也都連袂走跌。

聯發科跌破 900 元大關，最低下跌 12 元、跌到 893 元。其餘高價股部分，緯穎失守千元大關，最低下探 981 元，也拖累台股剩「9 千金」，力旺跌逾 5% 最疲弱，祥碩、譜瑞 - KY 也走低超過 4%，股王矽力 - KY 最低跌到 3315 元，股后信驊逆勢走揚一度以 3355 元短暫超車，今日後半場須關注股王股后爭霸戰。

近期本土疫情升溫，防疫概念股逆勢走高，亞諾法大漲超過 7%，全宇生技 - KY、喬山、佳醫等都連袂走高，整體生技醫療股一面紅通通。

而金融股除了升息、高殖利率的存股議題，新光金挾併購題材，爆量逆勢大漲超過 5%，創兩個多月以來新高；其餘包括三商壽、永豐金、中信金、高雄銀都漲超過 1%，尤其永豐金股價最高漲到 18.7 元持續飆歷史新高。

整體來說，台股今天最重一度低跌到 17465.61 點，重挫超過 200 點，台積電 600 元成短線多空，可當先行指標，未來量能變化，將是本波觀察重點，下檔支撐看月線約 17410.93 點。