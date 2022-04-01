上櫃公司去年稅前盈餘年增4成 62家每股賺逾10元

上櫃公司不畏疫情，2021 年度財報營收及獲利表現亮麗，櫃買中心今 (1) 日公布統計，793 家上櫃公司總營收達新台幣 2.64 兆元，年增 17%，稅前盈餘 3224 億元，年增率超達 41%，其中以半導體、電子零組件、鋼鐵產業獲利成長最大，EPS 超過 10 元的就有 62 家。

櫃買中心指出，上櫃公司應於今年 3 月 31 日完成公告申報去年度財務報告者共計 794 家，除永利聯合 (8080-TW) 未於期限內完成公告申報外，其餘 793 家已全數完成。

經統計，上櫃公司去年度營收約 2 兆 6473 億元，較前一年同期增加 3935 億元，年增 17%；去年度稅前盈餘 3224 億元，較前一年增加 945 億元，年增幅高達 41%，上櫃公司整體營收及獲利表現亮眼。

櫃買中心指出，上櫃公司去年度獲利較前一年度成長共計 539 家，約占全體上櫃公司 68%，獲利成長金額前三大產業分別為半導體、電子零組件及鋼鐵工業。

在每股純益 (EPS) 方面，經統計，EPS 超過 10 元的公司共有 62 家，5 元以上未達 10 元的公司共計 105 家，2 元以上未達 5 元之公司共計 212 家，整體獲利上櫃公司共計 624 家，占全體上櫃家數的比率創下新高，高達 79%，顯示有許多基本面穩健的上櫃公司值得投資人多加關注。