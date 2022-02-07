勞動基金去年大賺4511億元 收益率近一成

勞動基金運用局今 (7) 日公布去年投資收益，整體評價收益共 4511.1 億元，收益率 9.65%，其中攸關勞工退休金的勞退基金收益率共 3758.3 億元、收益率 10%。

根據勞動基金運用局公布資料，12 月勞動基金投資進帳 1253.2 億元，累計全年勞動基金收益數共 4511.1 億元。

在攸關廣大勞工的勞退基金部分，新制勞退基金收益數 2836.8 億元、收益率 9.66%，舊制勞退基金 921.5 億元、收益率 11.22%。

另外，勞保基金全年收益數 730 億元、收益率 9.71%，就業保險基金收益數 15.1 億元、職災保護專款收益數 0.8 億元、積欠工資墊償收益數 6.9 億元。

在基金規模部分，新制勞退基金規模 3 兆 1458 億元、舊制勞退基金規模 9475 億元、勞保基金規模 8447 億元、就業保護基金規模 1442 億元、職災保護專款規模 104 億元、積欠工資墊償基金規模為 149 億元。

勞動基金運用局表示，隨著各國疫苗施打普及率提高，並陸續開放防疫管制措施，加上持續實施財政與貨幣刺激政策，推升全球經濟從 2020 年的衰退谷底逐步復甦。

但要注意的是，在通貨膨脹問題、供應鏈緊繃以及 COVID-19 新變種新冠 病毒持續擴散，使得全球經濟存在高度不確定性，勞動基金將持續動態調整投資布局，透過全球區域性及金融資產多元化布局之配置比重微調，期望在承擔合理風險下，進而增加投資機會，增進基金長期穩健之投資收益。