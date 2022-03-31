汎銓去年EPS 6.21元創新高 擬配4.5元現金股利

檢測分析廠汎銓 (6830-TE) 今 (31) 日公告去年財報，受惠客戶委案量增加、新客戶挹注，以及新產能開出等效益，汎銓去年營運三率三升，稅後純益達 2.52 億元，年增 58.49%，每股稅後純益 6.21 元，雙創歷史新高，也是首度賺超過半個股本。

汎銓董事會今日也通過盈餘分派案，每股擬配發 4.5 元現金股利，配發率達 72%，以今日股價 177.5 元推算，殖利率約 2.54%，預計共發出 1.86 億元的現金。

汎銓去年下半年營收 8.05 億元，較上半年增加 21.05%，毛利率 39.63%，較上半年增加 4.16 個百分點，營益率 23.85%，較上半年增加 8.18 個百分點，稅後純益 1.69 億元，較上半年增加 104%，每股稅後純益 4.14 元。

汎銓去年營收 14.7 億元，年增 32.08%，毛利率 37.77%，年增 0.91 個百分點，營益率 20.12%，年增 2.71 個百分點，稅後純益 2.52 億元，年增 58.49%，每股稅後純益 6.21 元。

展望今年，汎銓已逐步完善材料分析 (MA)、表面分析 (SA)、故障分析 (FA) 及可靠度分析 (RA) 的業務版圖，看好國際半導體大廠擴大投入先進製程研發、第三代半導體材料趨勢，整體業務維持高需求，預期未來營運將優於整體市場增幅。