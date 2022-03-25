聯發科攜手杜比 下半年推電視最新技術

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (25) 日宣佈，Pentonic 系列電視晶片除支援 4K、8K 外，將成為全球第一家支援杜比視界 IQ 精準細節 (Dolby Vision IQ with Precision Detail) 功能的供應商，強強聯手下，預計今年下半年提供最新技術給智慧電視製造商。

聯發科表示，精準細節作為杜比先進影像科技組合的新成員，可以使亮區和暗區畫面同時呈現令人驚歎的細節，解鎖杜比視界內容更好的細節表現，增強的紋理和層次感，讓影像在 8K 和 4K 智慧電視上獲得驚人的銳利度。

聯發科的 Intelligent View 技術結合杜比在影像科技的成果，可同時處理多個杜比視界影像來源，使用者也可在多個視窗同時收看不同的杜比視界娛樂內容，且每個視窗裡的內容都能展現令人驚豔的細節。

聯發科電視事業部總經理陳俊昆表示，領先的電視晶片技術與杜比令人驚豔的視覺和音訊技術結合，為使用者帶來真正沉浸式、劇院般的娛樂體驗，此次 Pentonic 系列電視晶片將協助客戶為下一代 8K 和 4K 智慧電視導入杜比視界 IQ 精準細節功能。

聯發科 Pentonic 系列電視晶片還支援杜比視界的遊戲功能，從而提升遊戲體驗，智慧電視製造商可向使用者提供這些增强功能，例如，支援 4K 120Hz 杜比視界遊戲體驗，此外，還可透過自動低延遲模式 (ALLM) 和可變刷新率技術 (VRR)，進一步降低延遲和提升畫質，顯著提高玩家的杜比視界遊戲體驗。

杜比實驗室負責客廳業務的副總裁 Mathias Bendull 表示，過去十年來，杜比視界不斷提高沉浸式娛樂體驗的水準，杜比視界 IQ 也沿襲這一傳統，透過精準細節等創新功能，將杜比視界的優勢擴展到 HDR 外，期待與聯發科及設備製造商夥伴共同為下一代 8K 和 4K 智慧電視帶來令人驚歎的杜比視界影像體驗。