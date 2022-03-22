〈微星法說〉看顯卡供給恢復健康 缺料狀況朝正向改善

微星 (2377-TW) 今 (22) 日召開法說會，面對近期顯卡市場雜音，總經理黃金請說，微星專注在電競通路布局，今年整體市場缺貨、售價飆漲情況可望改善，供給也將恢復健康，至於大環境料況同樣逐步紓解，縱使仍有長短料狀況，但都將朝正向發展，

黃金請表示，去年顯卡市場受挖礦、缺貨、疫情推升在家需求等，導致嚴重供需失調，隨著疫情逐步告一段落，產業供給將恢復健康，對品牌廠來說並非壞事，主因是去年很多消費者拿顯卡去挖礦，導致電競玩家一卡難求，加上通路商因缺貨調高售價，也並非品牌廠可控。

黃金請進一步說明，微星長年專注布局電競通路，隨著市場供給恢復健康，樂觀看待電競玩家將可買到所需的顯卡。

供給方面，黃金請指出，近期供給逐步增加，讓去年因疫情造成的封裝等缺貨問題得到舒緩，目前通路庫存約達 2-4 周，較去年 1-2 周緩解不少，但對比正常健康水準約 6-8 周，還是有些緊俏，至於長短料狀況也從去年的「大缺」變成「小缺」，微星則透過生產、設計、銷售一條龍模式，降低部分長短料影響。

不過，受全球物流塞港影響，董事長徐祥說，目前貨物送抵時間較以往多出 20-30 天，也間接導致微星目前存貨水準偏高，去年底平均存貨週轉天數達 73 天，略為偏高，將在第一季、第二季努力消化庫存到健康水準。

另一方面，微星去年擬配發 10.5 元現金股利，雖然絕對金額創下歷年新高，但配發率僅 52.4%，低於過往水準，徐祥解釋，主要是因應公司營收成長、新產品推出，並考量長短料庫存、物流變長，公司希望保留多一點資金支撐營運成長，也規劃今年再擴充深圳、昆山、台灣等地的生產線。