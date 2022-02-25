〈美律法說〉Q4純益季增近2成 每股賺2.58元 近6年同期次高

電聲元件大廠美律 (2439-TW) 受惠耳機、手機揚聲器兩大產品線放量，去年第四季稅後純益 5.39 億元，季增 17.7%，年減 6.7%，每股純益 2.58 元，寫近 6 年同期次高；去年全年純益 11.28 億元，年減 14.63%，每股純益 5.4 元。

美律去年全年營收 361.83 億元，年增 5%；毛利率 12.09%，年減 0.45 個百分點；營利率 3.04%，年減 0.27 個百分點。

美律去年第四季營收 118 億元，季增 39.5%、年減 7.1%；毛利率 12.3%，季減 3.7 個百分點、年增 0.4 個百分點；營利率 6.2%，季增 0.37 個百分點、年增 2.16 個百分點；稅後純益 5.39 億元，季增 17.7%、年減 6.7%，每股純益 2.58 元。

美律去年第四季在傳統消費性旺季、終端需求強勁下，帶動耳機、手機揚聲器兩大產品線出貨量放大，推升營收成長，不過匯率、缺料狀況仍未緩解，整體獲利仍較前一年衰退。

各產品線來看，美律去年第四季產品組合差異不大，揚聲器營收比重小幅成長至 27%、耳機比重約 67%。

美律董事會也決議分派股利，每股擬發 4 元現金股利，配發率 74%，殖利率約 4%。