台灣大投資SoundOn集團搶音頻娛樂市場

台灣大 (3045-TW) 今 (24) 日宣布，投資台灣聲音經濟品牌 SoundOn 集團並成為第二大投資人，雙方成為策略夥伴後，SoundOn 節目可自動上架至台灣大旗下 MyMusic，預期將帶動 MyMusic 的 podcast 節目數成長 20%，會員點聽 Podcast 集數成長 40%。

台灣大 MyMusic 與 SoundOn 策略聯盟後，將進行節目內容與技術應用的深度合作，攜手打造有 Podcast 創作者及平台的商業模式，建立「創作者營利計畫」，運用台灣大行動廣告業務優勢，增加企業主精準投放 Podcast 節目廣告的機會，並協助 Podcaster 增加聽眾廣度。

同時，MyMusic 也規劃訂閱機制，提供粉絲贊助功能，未來 MyMusic 會員可直接於 APP 中進行小額贊助。

台灣大總經理林之晨表示，旗下 MyMusic 自 2020 年推出 Podcast 專區後，上架內容節目超過 100 萬檔，帶動會員數與點聽率不斷上升，看準 Podcast 與音頻市場發展潛力，SoundOn 集團在 Podcast 與音頻娛樂領域擁有緊密社群與高度專業，期待雙方結盟策略合作後，能進一步整合彼此資源、創造綜效，吸引更多優秀創作者投入，共同帶領 Podcast 與音頻娛樂產業的正向發展。

SoundOn 集團致力於聲音經濟，提供消費者 Podcast、語音社群、即時語音互動服務，2021 年底用戶數突破 1100 萬戶，海外用戶突破 5 成。

根據 SoundOn《2021 台灣聲音經濟報告》指出，台灣 Podcast 總收聽量年增 200%，每位聽眾平均贊助金額為 335 元，其中互動多、忠誠度高的小眾節目，贊助收益更高。

MyMusic 目前平台註冊用戶數已突破 628 萬戶，據內部統計，收聽 Podcast 用戶中，高達 82% 的用戶同時聆聽 Podcast 與音樂，其中熱門播放節目有 90% 來自 SoundOn 平台上所提供的內容，以居家生活、社會與文化、喜劇音樂、教育類等類型議題最受歡迎。