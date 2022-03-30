外資回頭加碼晶圓雙雄 前十大買超有七檔金融股

台股今 (30) 日由晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 領軍，開高走高，終場大漲 191 點，收 17740 點，創近 1 個月來高點，三大法人合買 299.64 億元，其中，外資買超 221 億元，除回頭加碼晶圓雙雄外，前十大買超中，金融股就占據七檔。

期貨方面，外資今日減碼 437 空單，空單未平倉口數降至 4957 口，投信也減碼 465 口空單，空單未平倉口數來到 5142 口，自營商則減碼 315 口多單，多單未平倉口數來到 12532 口。

外資終止連二賣，今日回頭加碼台股 221 億元，大舉敲進金融股，以永豐金 55915 張居冠，中信金、新光金、開發金、台新金、富邦金、兆豐金也都入列前十，非金融股則有晶圓雙雄聯電、台積電各 20939、18648 張，金寶也有 25385 張。

賣超方面，外資調節台企銀 8269 張最多，廣達、台肥也各有 7306、7201 張，其他依序為中鋼、華通、華邦電、英業達、富采、興農、聯發科等。

投信今日也連二買台股，加碼中鴻最多有 4167 張居冠，其次則為長榮航、金像電各有 2988、2970 張，二極體中的台半、強茂也獲投信買進，其他還有順德、元太、新光鋼、台積電、台泥等。

賣超方面，投信調節合晶 4408 張居冠，華邦電、友達也各有 3888、3551 張分居二、三名，千張之上的還有旺宏、技嘉、中鋼等，其他依序為台勝科、華通、裕民、聯發科等。