越峰碳化矽粉體放量 出貨增20%起跳 高於產業平均

電感越峰 (8121-TW) 今 (30) 日召開線上法說，對於外界關注的第三代半導體碳化矽 (SiC) 粉體產品，總經理吳文豪表示，目前已經量產正式出貨，預計今年成長幅度可望高於產業平均，至少 2 成起跳。

吳文豪表示，公司的高純度碳化矽粉體主要應用在功率半導體長晶、5G 通訊電源等，通過很多客戶認證並量產出貨，雖然營收占比不高，但業績持續成長，也有新客戶在認證，而超微細粉體也開發階段，鎖定半導體領域等工業。

吳文豪進一步指出，目前碳化矽粉料上，還是美系供應商還是比較強，亞系比較少，雖然有些供應商利用長晶爐再加工製成粉料，但因為沒有規模經濟、成本也高，若要量產，越峰粉體還是擁有優勢，並不會輸給進口料。

在主力產品電感用的軟性鐵氧磁鐵芯方面，吳文豪認為，今年相較去年，筆電及電腦需求放緩，但雲端需求強勁，帶動資料中心應用，另外，5G 通訊電源、電動車、車用電子等，還是會繼續推升被動元件用量，整體而言今年營運目標還是成長。

越峰目前有 4 個廠，包括桃園觀音，昆山、廣州、馬來西亞，軟性鐵氧磁鐵芯燒結製程月產 1350 噸、黑粉 1450 噸；碳化矽則在觀音廠生產，目前月產 2-3 噸，但設備已經到位，後續可依照客戶需求提升產量。