〈南寶法說〉鞋材需求旺+產品漲價 今年營收、獲利同步成長

樹脂大廠南寶 (4766-TW) 今 (30) 日召開法說，展望今年，南寶指出，運動鞋終端需求強，品牌客戶持續回補庫存，今年鞋材業務將一整年都是旺季，且產品價格也同步提升，目標今年營收成長雙位數，可望創歷史新高，獲利在漲價帶動下也將優於去年。

南寶執行長許明現表示，去年疫情導致品牌客戶庫存水位偏低，隨著近期 Nike 指出，終端需求相當強勁，產品供不應求，南寶今年鞋材業務訂單能見度高，將是今年營收一大成長動能。

產品價格方面，南寶表示，今年產品將調漲價格，有望穩定獲利，去年第四季毛利率是谷底，第一季毛利率開始好轉，預估今年全年獲利將比去年好。

業務細項方面，南寶表示，今年三大業務表現都可望優於以往，其中鞋材業務包含鞋材處理劑、清洗劑兩大產品，今年營收成長幅度可望優於產業平均；鞋用黏著劑營收持續成長；至於塗料今年也會成長。

碳纖維業務中，目前南寶中國廠主要供應筆電、汽車訂單，需求也強勁，而台灣則持續與品牌鞋商合作，5 月品牌客戶計劃推出新鞋款的中底，就會採用公司碳纖維產品。

新事業方面，建材化學品台灣營收成長 1-2 成，澳洲營收成長 8-10%；服飾則聚焦機能性服飾中的化學用品，目前成長動能強，每年都能維持雙位數成長。