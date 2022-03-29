中壽、新安東京海上產險策略聯盟 創首宗跨集團產壽險合作

開發金 (2883-TW) 旗下中國人壽為完善多元保險場景，今 (29) 日攜手裕隆集團 (2201-TW) 旗下新安東京海上產險締結策略聯盟，是首宗跨集團產壽險合作。

中國人壽董事長譚碩倫在新加坡時曾任新安東京海上產險亞太地區執行長，因此促成此次策略聯盟案，譚碩倫與新安東京海上產險董事長陳忠鏗今天共同見證為合作揭開序幕。

此次策略聯盟合作方式，會安排中國人壽業務員進行產險商品培訓並協助取得專業證照，當中國人壽業務員具備產、壽險的證照，就可同時銷售中國人壽的壽險商品及新安東京海上產險的產險商品。

至於可賣的險種，合作初期民眾可透過中壽業務人員購買新安東京海上產險的汽 (機) 車險、住宅險等商品後，若不幸發生交通事故，將由新安東京海上產險提供抵達事故現場處理、緊急道路救援、Line@雙向視訊理賠服務、車險理賠服務平台、參與傷亡法律訴訟等多項領先業界的創新保險服務。

也就是說，未來民眾不論是人身或是財產的保障需求，都可透過中國人壽業務員的協助一次滿足，帶來便利有感的保險體驗。

中國人壽董事長譚碩倫表示，此次策略聯盟是從客戶需求角度出發，從產品延伸強化、多元整合服務、相互引薦客戶的價值共享提升，到大數據分析洞察客戶未被滿足的保險服務需求，進而發揮綜效、驅動成長，豐富保戶的生活，也期許未來推出策略聯盟專屬商品，為保戶、中國人壽及新安東京海上產險創造三贏的里程碑。

新安東京海上產險董事長陳忠鏗表示，本次雙方合作奠基在「優勢互補 互利互惠」的原則下，為廣大且專業的中壽業務人員開辦商品及理賠等訓練課程，並協助取得及登錄產險證照，爾後中國人壽業務人員也可同時銷售產險商品；換言之，未來客戶可透過中壽業務人員買到新安東京海上產險的產險商品，新安東京海上產險的服務觸角則透過中壽業務人員延伸更廣，讓新安東京海上產險服務網絡更加綿密。