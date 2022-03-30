科技升級掀投資熱潮 全台首檔元宇宙基金將問世

元宇宙話題從去 (2021) 年至今持續火熱，從歷史資料來看，網路科技的每一次升級除了改變使用科技的方式，利用科技工具為產業帶來顛覆性影響的公司，股價也多有豐厚回報表現。因此，全台首檔元宇宙科技基金也將在 4 月中旬問世，可望搭上科技升級的投資順風車。

1970 年代網際網路出現，電子郵件 (Email) 開始超越傳統信件，進入 PC 上網時代，1990~2000 年軟體巨擘微軟 (Microsoft) 的股價報酬率高達 84 倍，大幅超越 S&P 500 指數漲幅的 5 倍。

接著進入千禧時代， 2007 年蘋果 (Apple) 第一代 iPhone 發表上市，大幅改變人類通訊行為，這段從 PC 上網改為行動上網的轉變，2004~2021 年竟讓蘋果股價報酬率大幅飆升 287 倍，遠超越 S&P 500 指數漲幅的 5 倍，顯見每每科技熱潮來臨，均可能推動大廠股價具有爆發潛力。

對此，兆豐投信元宇宙研究團隊點出，近期大家熱烈討論的元宇宙概念代表 3D 網路新世界，有望複製上一波網路熱潮，帶動 VR 等相關硬體設備需求，同時某些個別科技公司、數位支付以及區塊鏈等產業表現也指日可待。

兆豐投信領先同業推出全台首檔主動操作的「兆豐全球元宇宙科技基金」，將在 4 月 11 日至 4 月 15 日正式募集，與目前市場上現存被動投資的元宇宙 ETF 不同，兆豐全球元宇宙科技基金更靈活掌握市場脈動及調整資產配置，聚焦元宇宙的七大產業構面，讓投資人搭上元宇宙科技發展的潮流。