〈陸港盤後〉蘋果傳大砍單 概念股不支倒地

中國 A 股三大指數周二（29 日）收低，滬指跌 0.33%，歌爾股份 (002241-CN) 、立訊精密 (002475-CN) 等蘋概股賣壓出籠，原因是市場傳出蘋果公司 (AAPL-US) 傳出大砍 iPhone 13、iPhone SE、AirPods 訂單的消息。

滬指周二收盤跌 0.33% 至 3,203.94 點，深成指跌 0.46% 至 11,895.08 點，創業板指微跌 0.06% 至 2,592.67 點。兩市成交額合計人民幣 8,640 億元，北向資金淨流出 3.28 億元。

香港恒生指數收盤漲 1.12%，恒生科技指數勁揚 2.52%。

歌爾股份、立訊精密兩大蘋果供應鏈巨頭周二股價暴跌，跌幅分別超過 7%、6%，聞泰科技 (600745-CN) 、共達電聲 (002655-CN) 、藍特光學 (688127-CN) 、精研科技 (300709-CN) 等蘋果供應商也走低。

日經新聞報導，四名消息人士表示，蘋果推出新一代 iPhone SE 的時間不到三周，現在卻已通知多家供應商下季生產訂單減少約 200 萬 - 300 萬支，理由是需求不如預期。

蘋果並將今年全年 AirPods 耳機的訂單大砍逾 1,000 萬副，原因是該公司預料需求溫和，希望壓低庫存。立訊精密是 AirPods 最大代工廠，歌爾股份是 AirPods 第二大代工廠。

對此，歌爾股份周二說：「涉及客戶不予置評，但是公司目前生產是一切正常的，沒有發生大變化。」立訊精密也在互動平台上澄清：「公司聲學可穿戴產品與客戶保持穩定合作，目前訂單情況如預期增長，且正常落地，不存在公司最大的客戶砍單 1,000w 的情況。」

市調機構 Omdia Display 分析師郭子驕說，雖然相關報導未透露消息來源，但就目前情況來看，不光是蘋果，所有電子產品需求都在砍單，這與全球經濟有關，需求疲弱是最大的問題。

國泰君安證券表示，A 股尚未到趨勢反轉的時刻，仍處於區間震蕩格局。從「政策底」到「市場底」，投資人應做好防守反擊，而不是趨勢反攻。從策略角度來看，春天最終會到來，投資人要為終將到來的春天做好準備，但前提是在需求側政策和基本面預期清晰前，仍需要做好防守和等待。

海通證券說，目前宏觀經濟成長壓力仍較大，疫情又捲土重來，衝擊市場信心，但上季央行降準、調降 LPR 後，流動性充裕預期有所上升，市場在技術性調整的過程中，短期技術性反彈可望提前到來，投資人可保持低倉，耐心等待。