〈陸港盤後〉北京挺企業境外上市 港股大漲逾2.6%

中國 A 股周一（28 日）收盤小漲，港股恒生科技指數勁揚逾 2%，原因是中國監管機關支持企業赴境外上市，保持境外上市管道暢通。

滬指周一收盤漲 0.07% 至 3,214.5 點，深成指大跌 1.02% 至 11,949.94 點，創業板指驟跌 1.66% 至 2,594.13 點。兩市成交額合計人民幣 8,704 億元，北向資金淨流入 50.3 億元。

香港恒生指數收盤勁漲 1.31%，恒生科技指數大漲 2.62%，網路科技類股走高，美團 (03690-HK) 股價的漲幅超過 11%，快手 (01024-HK) 也超過 6%。

中國證券報報導，中國證監會上周日與部分中概股公司和投資機構舉行視訊會議，聽取市場人士對中概股近期情況的意見。

知情人士透露，近期證監會對震坤行等赴美上市企業出具「無異議回覆」，表明監管機關積極落實金融委 3 月 16 日會議指示，繼續支持符合條件的企業赴境外上市。

證監會官員在這場會議中並未透露中美審計監管合作談判的細節，但表示雙方都展現解決問題的意願，並持續磋商。

中金公司認為，短期市場仍可能反覆，處於磨底階段，但「穩增長」政策更有針對性地發力，可望逐漸提升基本面預期，類似前段時間大幅下跌的階段，可能已結束。

中信證券表示，A 股已從情緒驅動回歸基本面驅動，並將進入政策關鍵發力期。近兩周來疫情對經濟的影響較大，凸顯「穩增長」政策發力的必要性和緊迫性，政府將推出多項政策組合，並形成合力。下季經濟將逐步回升，A 股也會逐步走穩，進入中期上行通道。

銀河證券則說，從獲利來看，4 月是上市公司年報與第 1 季財報的密集揭露期，隨著財報逐步公布，各大行業的景氣將進一步得到確認，目前 A 股估值泡沫已被擠壓，處於性價比較高位置。