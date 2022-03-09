王道銀行拚「精品數位銀行」 今年淨利息收入、淨手收目標雙位數成長

王道銀行 (2897-TW) 今 (9) 日舉行線上法說會，去 (2022) 年稅後純益大增 6 成，但是放款出現衰退，展望今年，總經理李芳遠表示，王道銀行目標成為「精品數位銀行」，今年放款重回成長，整體淨利息收入力拚雙位數成長，淨手續收益也希望維持雙位數成長。

王道銀行去年受惠利差放大、投資收入與手續費收益帶動，稅後純益 18.41 億元，年增六成，每股稅後純益 0.63 元。而合併淨收益年增 16%，個體淨收益年成長 18%。

截至 2021 年底，王道銀行資本適足率為 14.71%、第一類資本比率為 13.63%、普通股權益比率為 13.51%。

截至 2021 年底，王道銀行逾放比為 0.41% ，備抵呆帳覆蓋率為 353.56% ；王道銀行說明，逾放比偏高是因受 2019 年潤寅集團詐貸案件影響，惟該案擔保品已經法院拍定，待法院裁定分配款後，逾放比可望大幅下降。且日前香港也完成 9 千多萬元的呆帳回收，近期逾放比已從去年底 0.41% 降至 0.38%。

股利政策方面，王道銀行表示，股利政策會在這個月董事會討論，將兼顧資本需求與股東報酬。

展望今年，王道銀指出，去年因調整結構，放款餘額年對年 (YOY) 小幅衰退，但淨利差年增 7 基點，淨利息收入年增 15%，而今年放款重回成長，目標年增兩位數，整體淨利息收入仍期望兩位數成長。

淨手續費收益上，該行因前年基期較低，去年也有 38% 年增，經營團隊對今年目標也將維持兩位數成長。

此外，王道銀也將力拚成為「精品數位銀行」，將從三面向著手，包括：「拓展客群、多元化產品線、以及整合與優化數位及實體通路」，其中，將以大型集團客戶基礎，

挖掘上下游產業商機，同時開拓 MME 中型企業客群，整合精緻化理財服務，還將發展小微企業數位平台及擴大信貸客群，耕耘普惠金融市場。