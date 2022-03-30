〈鎳市動盪〉LME重申對俄國金屬開放 稱制裁是政府的權責

雖然倫敦金屬交易所 (LME) 將禁止俄羅斯金屬的傳言不斷，並引發鎳及其他金屬 3 月初的劇烈波動，但交易所本周重申，沒有禁止俄羅斯金屬進入交易平台的計畫。

LME 清算所主管 Adrian Farnham 表示，LME 依然會保持開放，制定任何制裁措施是政府的權責，不需要由交易所領先實施。

不過，Farnham 也說，對於業內一些支持制裁的意見及辯論，交易所仍在認真傾聽。

在俄羅斯入侵烏克蘭之後，從小麥到石油、鎳、鋁等大宗商品，都出現巨幅波動。特別是鎳金屬，一度在兩天內飆升 250%，並讓 LME 做出罕見決定，取消了近 40 億美元的交易，並關閉市場。

經過約一周停止交易後，LME 以設定漲跌幅限制的方式重新開放，然而，在重新開放後，鎳市場流動性大幅降低，多個交易日都鎖定跌停或漲停價位。

催生先前「妖鎳」歷史性軋空行情的主要因素，源於對俄羅斯金屬可能被禁的猜測。來自諾里爾斯克鎳業 (Norilsk Nickel) 的鎳和銅，或者俄羅斯鋁業 (Rusal) 的鋁，都是潛在的被禁止對象。

有報導稱，主要由生產商、消費者和經紀人組成的 LME 銅委員會，支持禁止俄羅斯銅進入系統，但交易所未採納這一建議。

Farnham 已經被任命為 LME 臨時負責人，他在聖地亞哥舉行的 CRU 世界銅業會議上表示，LME 的鎳交易已經重新開始運作，他承認，人們需要時間來恢復信心。