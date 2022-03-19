〈鎳市動盪〉鎳價狂飆引爆軋空行情 LME執行長：銀行業須負一定責任

對於俄烏戰爭衝擊俄羅斯鎳礦產量的擔憂，上周使鎳價在兩天內暴漲 250%，中國鎳礦巨頭青山控股慘遭軋空，對此倫敦金屬交易所 (LME) 執行長表示，銀行業必須為上周大規模軋空行情負起一定責任，並再度呼籲強化對場外商品交易的監管。

LME 執行長 Matthew Chamberlain 周五 (18 日) 受訪表示，銀行業去年透過遊說，反對一項有助於提高金屬交易市場透明度的提議，這項提議可使 LME 在上周鎳價暴漲前，大力管制中國鎳礦巨頭青山控股手中的空頭部位。

彭博先前披露，青山控股創辦人項光達共持有超過 15 萬噸的空頭部位，當中僅 3 萬噸是直接透過交易所持有的，剩下是和摩根大通 (JPMorgan)、法國巴黎銀行 (BNP Paribas SA) 和渣打銀行 (Standard Chartered) 等金融機構，透過雙邊的場外交易 (over-the-counter,OTC) 而持有。

Chamberlain 表示，場外交易部位為交易所帶來很大的問題。他說，LME 去年提出一項建議，讓交易所在場外交易市場的持有部位更加透明化，但遭到許多銀行反對。

Chamberlain 呼籲強化對場外市場的監管機制。他說：「我們現在需要針對如何適當控制場外交易市場對交易所的影響，進行成熟的討論，這可能類似於我們在金融危機後，針對其他資產類別而進行的討論。」

過去兩周以來，倫敦鎳市交易多次陷入混亂局面，在鎳價飆升超過每噸 10 萬美元後，LME 宣布暫停交易，導致價值 39 億美元的交易被迫取消，就算重新恢復交易，電子系統也屢屢故障，LME 因此飽受批評。

Chamberlain 將電子系統的故障歸咎於第三方軟體的漏洞，並表示若 LME 等到所有軟體相關問題解決後，將會拖延到市場重新開放的時間，但他理解大眾的憤怒，也承認 LME 必須更努力才能重拾信任。

禁止俄羅斯銅礦進入 LME 倉庫？

彭博稍早引述知情人士報導，LME 旗下銅業顧問委員會建議，應禁止新的俄羅斯銅礦進入 LME 倉庫，但這項提議僅供參考，不具執行效力。LME 也解釋目前採取這項行動的打算，理由是這不只會影響自家業務，全球市場參與者都會受干擾。

Chamberlain 說：「目前俄羅斯金屬沒有受到制裁，我們理解這是管理者深思熟慮的決定，但目前並不適合採取這項行動。」

他也表示，雖然委員會周五的表決出現壓倒性結果，但並未取得共識，顯示產業仍存在各種觀點，所有觀點都應該被接受。