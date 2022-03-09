港股屢探低 統一恒生科技指數ETN接近強制贖回價

港股恒生科技指數近來屢創新低，統一證 (2855-TW) 發行的統一恒生科技指數 ETN(020021-TW) 由於追蹤標的為恒生科技指數 (淨股息累計指數)，至 3 月 8 日淨值已達 5.38 元，接近公開說明書規定的指標價值低於 5 元強制贖回條件。

統一證說明，統一恒生科技指數 ETN 自 2020 年 12 月 2 日掛牌交易以來，指標價值最高漲幅達 36.68%，但去年起因一連串反壟斷監管和政策打壓房地產引發內需疲弱，加上今年以來戰爭事件和通膨飆升，自掛牌以來至昨日收盤為止，跌幅達 44.93%。

因而統一恒生科技指數 ETN 指標價值也隨著標的指數走勢跌，從掛牌的 9.95 元下跌至 2022 年 3 月 8 日收盤為止的 5.38 元，跌幅達 45.9%，接近公開書明書的強制贖回條件。

依規定，若 T 日指數收盤價 (港股下午 4:00 收盤) 計算出 ETN 指標價值 (約 4:45 公布) 低於 5 元，即觸及 ETN 強制贖回條款；T+1 個交易日為該檔 ETN 最後交易日，盤中仍可交易，T+1 日指數收盤價所計算出的 ETN 指標價值即為該檔 ETN 強制贖回價格。

據證交所作業流程，投資人可在 T+7 日收到款項。

統一證表示，新興市場科技股波動較高，基於保護投資人，該 ETN 發行時強制贖回條件設定為發行價的 50%，由於去年恒生科技指數震盪劇烈，在全球主要指數中表現墊底，後續擬以「恒生科指期貨指數」作為發行標的，該指數和恒生科技指數相關性極高，掛牌上櫃交易時間暫定為 6 月。

統一證目前共發行 9 檔 ETN，涵蓋美、台、亞洲科技股和微波高息、價值成長等主題，去年台股指數產品 (包含 ETF) 績效表現中，統一價值成長 ETN(020018-TW)、統一微波高息 ETN(020011-TW) 和統一特選臺灣 5G ETN(020019-TW) 皆為前十名；而統一 MSCI 美國資訊科技 ETN(020016-TW) 自 2020 年 3 月 26 日掛牌以來，漲幅更達 126%。

統一證也提醒，ETN 是被動追蹤指數的產品，並非主動基金將投資決定權交付給基金經理人，而是由投資人主觀判斷選擇，因此具備均衡資產配置的觀念更顯重要，分散投資主題、區域，可降低單一投資標的比重過高帶來的風險。