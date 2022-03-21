高盛跨出歷史性一步 與Galaxy Digital進行場外加密交易

高盛 (GS-US) 正在進一步跨入數位資產相關的衍生品新興市場。

CNBC 報導，高盛即將宣布成為美國第一家進行場外加密交易的大型銀行。高盛與加拿大加密商業銀行 Galaxy Digital 交易了一種與比特幣相關的工具，稱為「非交割期權」。

此舉被視為機構投資人加密市場發展的顯著一步，部分原因是場外交易的性質。兩家公司表示，與去年開始交易的芝商所比特幣產品相比，在交易中充當委託人的高盛承擔了更大的風險。

Galaxy 聯合總裁 Damien Vanderwilt 表示，全球傳統資產市場的頂級參與者高盛參與交易，代表對沖基金等機構參與者的資產類別日益成熟。

Vanderwilt 說：「這筆交易代表了銀行代表客戶向加密市場提供直接、客製化風險部位的第一步。」

他說，與清算期貨或其他交易所產品相比，期權交易「與市場更加系統性相關」。「在更高層次上，這是因為銀行正在承擔風險；它們的參與暗示了對迄今加密貨幣成熟度的信任。」

高盛亞太區數位資產主管 Max Minton 發表聲明表示：「我們很高興與 Galaxy 進行了首次以現金結算的加密貨幣期權交易。」「這是高盛數位資產能力和資產類別更廣泛發展的重要發展。」