亞力去年每股賺1.6元上市來新高 擬配1.25元股利

機電大廠亞力 (1514-TW) 今 (29) 日公告去年財報，稅後純益 3.62 億元，年增 11.7%，每股純益 1.6 元，寫上市以來新高；董事會並通過擬以盈餘配發每股現金股利 0.75 元，及盈餘轉增資配發每股股票股利 0.5 元，共配發股利 1.25 元，若以今日收盤價計算，現金殖利率約 2.6%。

亞力去年第四季營收 16.56 億元，季增 17.6%，年增 15.6%，毛利率 14.38%，季減 4.02 個百分點，年減 2.02 個百分點，營益率 3.93%，季減 4.26 個百分點，年減 1.07 個百分點；稅後純益 7658 萬元，季減 26%，年增 31%，每股純益 0.34 元。

亞力去年全年營收 56.82 億元，年增 11.31%，毛利率 17.18%，年減 0.5 個百分點，營益率 6.62%，年減 0.2 個百分點；稅後純益 3.62 億元，年增 11.7%，每股純益 1.6 元。

亞力去年受惠科技大廠擴產投資，加上企業電力設備汰舊換新需求，帶動營收創新高，但由於原物料高漲，部分訂單價格來不及反應，連帶壓縮去年獲利空間，不過，亞力表示，今年新訂單已反映報價，可望帶動獲利動能進一步向上。