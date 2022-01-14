對抗Omicron變異株 泰博抗原快篩精準度不受影響

國內醫材大廠泰博 (4736-TW) 今 (14) 日表示，COVID-19 變異株 Omicron 導致全球確診人數激增，國內外對抗原快篩試劑需求提升，而公司研發的抗原快篩試劑不受病毒變異影響，能維持相同精準度。

泰博指出，旗下抗原快篩試劑經過國內外醫療機構臨床資訊顯示，由於全自動化生產的快篩品質可維持一致高度，且 Omicron 變異病毒的突變位置在棘狀蛋白上，而泰博抗原快篩檢測核心技術不受棘狀蛋白變異部位影響，因此對 Omicron 變異病毒檢測能力上，仍能保持相同精準度。

國內疫情本土升溫，泰博指出，目前為台灣最大 COVID-19 抗原快篩試劑製造商，近期確實接獲快篩急單，並已彈性調整產能及人力配置，目前單班制月產能可達 400 萬劑，足以供應國內需求。

泰博強調，在台灣各級醫療院所及各級地方政府、台北榮總、衛福部部立基隆醫院、部立桃園醫院、部立嘉義醫院、外交部、法務部與國防部等公家機構標案市占率約 65%，另外在一般藥局及超商連鎖通路市占率則超過 70%。

泰博去年 12 月營收 4.45 億元，月減 14.8%、年減 21.3%；第四季營收 13.7 億元，季減 34.7%、年減 2.1%；去年全年營收 64.93 億元，年增 10.2%。