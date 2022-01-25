泰博單周湧百萬劑快篩訂單 1月營收將衝破6億元創同期高

Omicron 變種病毒持續延燒，推升抗原快篩需求大增，檢測試劑大廠泰博 (4736-TW) 今 (25) 日表示，持續接獲企業、政府機關大量急單，單周就供應國內超過百萬劑抗原快篩試劑，上修本月營運展望，單月營收有望衝破 6 億元、續創同期高。

泰博表示，近期歐美廠商因 Omicorn 疫情導致快篩出現缺貨現象，而公司目前單班制月產能達 400 萬劑，將會優先供應國內防疫使用，可滿足國內防疫所需，單周就供應國內逾百萬劑抗原快篩，將持續調度產線人力配置，確保供應無虞。

除了國內市場外，泰博將陸續取得美國、澳洲認證，完成海外市場布局，進一步帶動今年全年快篩產品快速增長。

泰博表示，依照美國國衛院研究顯示，正確使用抗原快篩，可以達到與 RT-PCR 核酸檢測相當的準確度，並具有檢驗快速及使用便利的優勢，在面對病毒不斷變異情況下，抗原快篩已經是歐美各國主要防疫工具。

泰博為台灣最大的 COVID-19 抗原快篩製造商，旗下家用抗原快篩品質與國際大廠相當，能夠檢測 Omicorn 變異病毒，自疫情蔓延以來，獲得中央、地方政府機關、企業及一般民眾廣泛使用。

泰博目前在台灣各級醫療院所與公家機構標案市占率約 65%、藥局與超商通路市占率達 70%。