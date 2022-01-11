視訊股東會開放混合型、純視訊 小股東免趕場一次可參加多家

因應疫情，「視訊股東會」將在今 (2022) 年推出，金管會今 (11) 日宣布，為協助市場今年順利導入以視訊方式召開股東會，經參考國外制度及實務所需，將同步開放混合型及純視訊兩方案的股東會，且小股東一次可參加多家視訊股東會；不過，金管會基本上較鼓勵公司辦理實體股東會並提供視訊輔助，在公司治理評鑑上會加分。

台灣去年因為疫情肆虐一路三級警戒到 7/12，股東會首度全面延期，經過跨部會協商後，在 8 月 16 日至 8 月 31 日間，除可召開實體股東會外，符合一定條件的公司，可以選用「視訊輔助股東會」，最後去年有 17 家公司選擇此方案。

證期局副局長蔡麗玲表示，現在則是將視訊股東會正式「法制化」，同步開放混合型及純視訊兩方案的股東會，所謂混合型股東會是指「公司召開實體股東會並以視訊輔助」，而純視訊是指「公司不召開實體股東會，僅以視訊方式召開股東會」，議事手冊應載明公司所使用的視訊會議平台。

蔡麗玲進一步表示，為保障股東權益，明定公司召開股東會視訊會議 (含混合型、純視訊) 應於章程明定，也就是須修章程，並經董事會決議；但是如果因天災、事變及其他不可抗力因素，經經濟部公告公司於一定期間可以不經章程訂明，就可不受限。此外，鑑於混合型股東會有助股東權益保障，明定於修法通過一年內，放寬經董事會特別決議者，也不受章程明定的限制。

要採視訊股東會除了須修章程，也各有須要符合的條件，若想選擇純視訊股東會，應符合下列四大條件：（一）股東會無董事監察人選舉議案。（二）股東會無解任董事或監察人議案。（三）股東會無公司法規定的重大併購案件。（四）股票未上市或未在證券商營業處所買賣之公司，應以委託代辦股務機構辦理股務事務為限。

若要選擇混合型股東會，則須符合三大條件：（一）股東會無董事監察人選舉議案，或有董事監察人選舉議案，但候選人人數未超過應選席次。（二）股東會無解任董事或監察人議案。（三）股票未上市或未在證券商營業處所買賣之公司，應以委託代辦股務機構辦理股務事務為限。

蔡麗玲強調，為確保辦理股東會視訊會議的安全性及中立性，明定視訊會議平台提供業者須符合相關資格條件，並須報金管會核備後才可以辦理相關業務。

除了各公司須注意是否符合條件，對小股東來說，開會通知上會註明是採純視訊或開放視訊輔助，發生斷訊的處理方式也會載明，股東可特別留意；而想參與視訊股東會的股東，要先跟公司註冊，開會兩天前要在系統上先進行登記，註冊通常是留存電子郵件或手機號碼等資訊。

股東若採視訊股東會，也可以在線上進行文字提問、投票、提出臨時動議或原議案修正，但限制每個議案提問不得超過 2 次，每次不得超過 200 字。

不過，如果以書面或電子方式行使表決權的股東，倘若未撤銷其意思表示，仍可以視訊方式參與股東會，但除了可以對臨時動議提出並行使表決權外，不得對原議案或原議案的修正進行投票。

媒體關切小股東是否同時在線參加多場視訊股東會，蔡麗玲表示，只要本身設備允許，要同時使用電腦、開多視窗、手機、平板等參與多家視訊股東會是可行的。