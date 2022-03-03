混合型股東會視訊斷線問題多 金管會細說分明

因應疫情，純視訊股東會、及視訊輔助實體的「混合型股東會」將在今 (2022) 年推出，因為混合型股東會如果視訊斷線，將牽動實體會議是否進行、實體投票表決是否算數、斷線股東無法投票等問題，金管會今 (3) 日提出股東會相關規範細說分明。

為協助市場今年順利導入以視訊方式召開股東會，經參考國外制度及實務所需，將同步開放混合型及純視訊兩方案的股東會，且小股東一次可參加多家視訊股東會；不過，金管會基本上較鼓勵公司辦理實體股東會並提供視訊輔助的「混合型股東會」，在公司治理評鑑上會加分。

證期局副局長蔡麗玲表示，股東若欲以視訊方式參與股東會，應先向公司註冊，並於股東會開會倆日前，向公司登記。股東開會當日完成報到後，始列入股東會出席表決權數，且可以觀看直播、提問、投票、提出臨時動議或原議案修正。

不過，混合型股東會視訊斷線問題多，蔡麗玲表示，混合型股東會若視訊斷線，只要實體出席股東過半的話，則實體會議可繼續進行，但斷訊後，視訊股東無法參與表決，視同「棄權」，主要考量若實體股東表決已超過法定股數，只因為少數的視訊股東無法參與就將股東會延期，公司成本會很高。

但若實體出席股東未過半，視訊斷訊後，則應在五日內延期或續行集會，已完成投票、計票並宣讀結果的議案，無須重行討論及決議。股東會當天須公告揭露事項，仍須於延期或續行會議當天再揭露讓股東知悉。

整體來說，各公司在股東會通知書上就應事先載明發生斷訊處理方式、延期或續行集會的日期，及出席股數及表決權的計算方式等。

值得留意的是，若原本未參加股東會，因斷訊而延期的股東會也不能參加。蔡麗玲舉例，若公司於 6/1 召開股東會，但小股東因為 6/1 有事無法參加，若斷訊延期訂於 6/3 再續行股東會，即使小股東 6/3 有空，也不可以參加此延期的會議。

此外，在資料保存上，蔡麗玲表示，雖然外界建議全程錄音錄影的資料，公司比照平台業者只要保存一年即可，但考量股東權益，最後還是規定公司須「永久保存」、平台業者保存一年。

此外，對股東的註冊、登記、報到、提問、投票及公司計票結果等資料，公司應永久保存，平台業者應至少保存三年。如發生訴訟，平台業者應保存至訴訟終結為止。

蔡麗玲表示，集保結算所將建置「股東會視訊會議平台」，預計於 4 月 1 日起，提供發行公司召開混合型或純視訊使用，股東事先於平台登記後，即可以視訊方式參與股東會，於股東會當日登入平台辦理報到、觀看直播、文字提問及參與議案投票等。