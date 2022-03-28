〈台股盤前〉上海分區封城、連假前夕 季底結帳壓力增

台股上周在外資回頭買超約 160 億元，單周強彈 220 點，周線連 2 紅，站回半年線之上，持續淡化俄烏局勢、通膨等利空，不過因應疫情，上海緊急宣布自今 (28) 日分區分批分時封控，再掀供應鏈危機，加上投信日前連續買超，連假前夕、季底恐有結帳壓力，整體大盤上檔季線仍有壓。

中國疫情再度爆發，上海市政府 27 日晚間宣布爲遏制疫情擴散，自 28 日 5 時起，以黃浦江爲界分區分批實施核酸篩查，第一批涵蓋浦東、浦南及毗鄰區域，封控區域內所有企業實施封閉生産或居家辦公，預計最快 4 月 1 日 5 點解封，市場擔憂將衝擊半導體、iPhone 等電子產品供應鏈生產出貨。

不只上海疫情升溫，台灣國內本土確診案例也暴增，周日一口新增 83 例本土個案，創下今年單日新高，且境外移入案例同步增加，指揮中心更鬆口檢討邊境鬆綁、口罩配戴等政策，後續也將牽動防疫概念股走勢。

另一方面，考量通膨壓力，勞動部本周將召開第一季基本工資工作小組，外界估明年基本工資將再調漲 5%，此外，台灣電價已連七凍，電價審議委員會本周也將拍板 4 月電價是否維持凍漲走勢，由於近期俄烏局勢紛擾導致國際天然氣、石油價格飆漲，推升台電、中油等成本壓力，但考量電價上漲影響物價行情，外傳審議會傾向「只漲大戶」電費。

整體來說，台股即將迎來清明連假，且適逢季底，加上 10 年期美債殖利率衝上 2 年高點，台股季底結帳壓力增，短線仍將處於區間震盪，須待資金回流電子權值、航運等主流股後，大盤才有機會向上挑戰季線關卡。