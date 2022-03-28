通膨壓力增 投信：戰事利空淡化 Q2回歸基本面

通膨升溫壓力打亂股債市節奏，投信認為，如果俄烏戰爭未持續惡化，利空因素可望緩步淡化，經濟成長率有機會逐漸回歸基本面。

施羅德投信指出，今年以來，市場陷入「危機模式」，股債市全面回檔、通膨預期升高帶動商品上漲、避險氣氛濃厚造成美元升值，然而對於近期的俄烏危機，施羅德投信認為可能的結果會是市場反應逐漸鈍化，若戰事未再進一步擴大，利空對市場影響可望逐漸淡出。

儘管施羅德因俄烏危機調高通膨預測，並下修成長預期，但危機就是轉機，俄烏衝突下全球將迎來三大轉機，包括通膨觸頂、全球解封與漸進升息。

施羅德投信認為，推升通膨的原因將有機會逐步緩和，因此通膨可望於今年觸頂；隨著解封趨勢明確，補償性消費需求仍復甦可期，預估 2022 年經濟成長率仍可達 3.7%，高於疫情前平均約 3% 的水準；主要央行可能採取漸進式升息，有助市場回穩。

瀚亞投資表示，市場第二季可能表現分歧，短線關注通膨，但長期應該回歸經濟基本面，伺機尋找加碼機會。升息儼然成為第二季市場走勢關鍵。

瀚亞投資表示，觀察過去三次美國升息循環期間股債市與產業表現，在升息後一年，股市以印度、新興國家及台灣表現較佳；至於債市以信用債券表現最佳，例如新興本地債在升息後一年上漲 13%，其次為新興美元主權債、亞洲高收益債等，也有平均上漲逾 10％的成績。

另外，產業則以大宗商品、銀行金融與景氣循環股表現突出。

展望股市機會，瀚亞海外投資部協理林庭樟指出，第二季股市看好美國、台灣及印度，尤其美國科技股經歷 Q1 大幅修正後，股價相對合理，企業 EPS 年增率較低情況已經過去，可望逐季回升，預估 2022 年科技股獲利平均年增率仍有 7%，顯示長期趨勢動能仍強。

至於台股部分，瀚亞台股投資總監劉博玄表示，台股大盤本益比評價回到 5 到 10 年位置，看好晶圓代工、ABF 載板、資料中心、伺服器、車用電子進入高成長期。

另外，傳產、金融股殖利率動輒 4% 到 5% 具吸引力，且股價評價與波動度也低。並提醒第二季持續留意外資動向，較看好中小型股內資動能較強，選股不選市為上策。