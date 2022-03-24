六角推動籃球人才培育A咖計畫 助攻光復拿下HBL男子甲級冠軍

連鎖餐飲集團六角 (2732-TW) 長期致力公益，為提供體育人才更多資源，六角執行副總王麗玉積極推動「籃球人才培育 A 咖計畫」，分別對新竹市私立光復高中籃球隊捐贈贊助 200 萬元的獎學金，以及對新竹縣私立東泰高級中學籃球隊捐贈 100 萬元獎學金，加以名將「最強高中生」陳將双回歸助攻光復高中拿下本屆 HBL 男子甲級冠軍。

圖：六角提供。

此次光復高中首次闖入 HBL 男子甲冠軍賽，即拿下冠軍，更是隊史首冠。

王麗玉表示，六角全力協助學校持續培育績優籃球選手，冀望選手在 HBL 的舞台上卯足全力盡情發揮續奪佳績，為新竹地區爭光，同時期許為國家籃球紮根貢獻心力。

光復高中籃球隊成軍僅短短七年，在總教練陳定杰智勇督軍下，年年締造新佳績，107 學年躋身全國四強，109 學年在「雙勝」陳將双和莊朝勝組合領軍下，勇奪隊史最佳第三名成績，而 110 學年隨著名將「最強高中生」陳將双回歸，搭配天龍陣容，不僅首度打入冠軍戰，也不負眾望拿下隊史首冠。

圖：六角提供。

光復高中籃球隊一路走來已培育出喬楚瑜、余維豪、莊朝勝和李宗漢等優秀的籃球選手，光復高中校長程曉銘表示，面對新竹地區選手資源缺乏和 HBL 激烈競爭，基層學校的潛力籃球選手並不容易招募，特別感謝六角連續五年贊助成軍僅七年的光復籃球隊，協助學校培養並鼓勵熱愛運動的球員，將打造光復高中成為體育和學習並重的學校。

六角董事長王耀輝。(圖：六角提供)

東泰高中校長賴文政也特別感謝六角致力推動籃球人才培育 A 咖計畫，持續鼓勵球員堅持站在 HBL 舞台上實現夢想，對於未來東泰高中籃球隊的前景，充滿樂觀期盼。

在王麗玉的帶領下，六角長期推廣公益活動和基層運動，除長期舉辦公益路跑賽、贊助高中籃球聯賽 (HBL)，也不間斷培育新竹地區的學校運動，贊助足跡橫跨籃球、棒球、射箭、路跑、桌球和啦啦隊等。

王麗玉強調，具備良好的運動習慣是培養健康、正向人生態度和團隊合作最好的途徑，期許透過六角的努力，拋磚引玉呼籲更多企業贊助基層學生運動，帶給社會更大的正面力量。

六角已連續五年贊助 HBL 高中籃球聯賽，除了長期贊助新竹縣光復高中外，也將籃球人才培育計畫擴及東泰高中以及新竹高商女子籃球隊。