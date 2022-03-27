安聯人壽保費收入雙冠王 今年聚焦這兩類保單

安聯人壽公布去 (2021) 年業績，包括初年度保費與總保費同步成長，且排名皆為外商壽險之冠，總經理林順才說，今年重點將聚焦美元利變型與保障型保單。

去年本土疫情爆發拖累壽險業保費收入，根據壽險公會統計，去年總保費收 2 兆 9710 億元、年減 6.1%，不過安聯人壽卻逆勢繳出正成長佳績，其中總保費收入年增 16%、初年度保費年增幅也有 23%，遠高於市場平均值 14%。

而保費收入增長也順勢帶動市占率往前推進，去年市占率從前年的 5.8% 攀升至 6%，排名從第七名進一步名為第六名，目標在未來三年內初年度保費朝市場前五強邁進。

以保單類型來看，去年銷售比重仍以投資型保單為主，保費收入 732 億元，年增幅 55%，主要以銀行保險通路為主、年增幅 57%，其次則是業務員、年增幅 33%。

展望後市，林順才認為，台灣保險市場主要有兩大機會與三大挑戰，其中機會方面包括台灣市場金融財富高，每人平均約 14 萬歐元，亞洲市場僅次於新加坡；另外，保障型商品仍有很大的發展空間可開發。

不過他也說，包括地緣政治、通膨與主要央行為對抗通膨的升息，都讓投資型保單面臨下修風險。

此外，在數位轉型助攻下，讓安聯人壽不受疫情衝擊，去年業務通路市占率逆勢大增 123%，通路市占率從 2015 年的第 11 名持續攀升，去年排名已經往前推進至第 7 名。