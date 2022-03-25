大洋去年Q4轉虧 全年EPS 1.45元

PVC 廠大洋 (1321-TW) 今 (25) 日公布去年財報，受到成本、運費問題干擾，第四季虧損 1546.9 萬元，較上季純益 1,42 億元、前年純益 1.38 億元盈轉虧，每股虧損 0.07 元，全年稅後純益 3.19 億元，年減 55.3%，每股純益 1.45 元。

大洋去年第四季營收 16.6 億元，季增 1.24%、年增 19.3%，毛利率 10.6%，季增 5.58 個百分點，年減 4.2 個百分點，營益率 1.03%，較前季 -2.42% 改善，但年減 5.51 個百分點，虧損 1546.9 萬元，單季再轉虧。

大洋去年營收 65 億元，年增 30.2%，毛利率 7.45%，年減 4.57 個百分點，營益率 -0.5%，年減 5.16 個百分點，純益 3.19 億元，年減 55.3%，每股純益 1.45 元。

大洋董事會決議去年盈餘分派案，每股擬配 0.7 元，配息率 48.2%，以今日收盤價 34.15 元計算，現金殖利率 2%。

大洋去年受惠產品價格上漲，營收較前年大增 30%，不過，大洋表示，因 VCM 成本壓力，加上運費、缺櫃挑戰，雙率不如前年。

展望今年，大洋認為，目前需求仍強勁，關鍵仍在運輸，若能回歸正軌將有助營運增溫；至於中和舊廠開發案方面，今年底有望取得建照，並盡快開工，而景美文山區興隆路 1367 坪的土地已正與廠商洽談開發事宜。