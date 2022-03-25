〈焦點股〉低軌衛星商機起飛 3檔概念股噴漲停

全球最大衛星展 (Satellite 2022) 本周登場掀起熱議，與此同時，NCC 通過低軌衛星頻譜草案，最快 6 月開放申請頻段，隨著國際大廠 SpaceX、亞馬遜、OneWeb 加速佈署衛星，相關地面接收站零組件供應商可望大啖商機，今 (25) 日買盤持續追捧低軌衛星概念股，台揚 (2314-TW) 噴出第二根漲停，建漢 (3062-TW)、耀登 (3138-TW) 盤中連袂亮燈，明泰 (3380-TW)、昇達科 (3491-TW)、事欣科 (4916-TW)、金寶 (2312-TW) 等也都表現不俗。

Satellite 2022 今年回歸實體展，21 至 24 日在華盛頓特區登場，國際太空及衛星業者 SpaceX、OneWeb 等 300 家廠商共襄盛舉，台廠包括昇達科、事欣科、鐳洋等也都來參展，展現台灣技術能量，此外，近來俄烏戰事膠著，烏軍對 SpaceX 的星鏈網路依賴程度越來越高，可望加速低軌道衛星佈署，台廠供應鏈營運成長可期。

台揚今天再度衝上漲停板，達 70.5 元，站上季線，為 2 個多月來新高，午盤成交量爆出 1.4 萬張；同為鴻海集團成員的建漢，盤中也一度爆量攻上漲停，達 28.95 元，收復所有均線，但漲停隨即打開；耀登也吸引資金進駐，站上 200 元大關並強登漲停，達 201 元，重返季線之上。

其他台廠近年也積極布局低軌衛星商機，包括明泰、昇達科、事欣科、金寶、宏捷科 (8086-TW)、康舒 (6282-TW)、華通 (2313-TW) 等，隨著國際大廠加速建置地面接收站，低軌衛星相關營收占比可望進一步擴大。

台揚為少數通吃比爾蓋茲投資的 Kymeta 及 Space X、OneWeb 的網通廠，隨著 OneWeb 近期通過印度通訊衛星全球人移動通訊規定 (GMPCS) 的許可，5 月可望在當地部署低軌衛星及終端設備，並推出相關服務，台揚具備小型衛星地面站 (VSAT) 的技術，市場看好營運表現。

昇達科受惠衛星通訊元件訂單商機，去年第三季底起營運動能轉強，昇達科掌握全球主要低軌衛星通訊業者通訊元件訂單中，包括對 SpaceX、OneWeb 及 Amazon 已開始出貨，至於對 Telesat 則在進行規格討論中。昇達科衛星通訊元件去年產值約 4000 萬元，今年可望因客戶需求大幅增加，預估出貨呈倍數成長。