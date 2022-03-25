〈台股盤中〉晶圓雙雄力撐大盤 平盤下多空拉鋸

美股在俄烏談判露曙光下，四大指數同步收紅，激勵台股今 (25) 日早盤以小漲開出，不過受投信終止連 36 買最長買超紀錄，大盤賣壓湧現，午盤前由紅翻黑，呈現多空拉鋸，盤面上晶圓雙雄、低軌衛星概念股等則逆勢抗跌，力撐大盤，今預估成交量約 3000 億元。

觀察電子權值股走勢，晶圓雙雄力守紅盤之上，台積電 (2330-TW) 午盤前漲近 1%，向上挑戰年線、600 元整數關卡，聯電 (2303-TW) 則維持小漲局，鴻海 (2317-TW)、台達電、中鋼等同樣扮演撐盤要角，反觀台塑四寶、貨櫃三雄則被壓在盤下，表現疲弱。

高價股漲跌互見，股王矽力 - KY、股后信驊雙雙走跌，譜瑞 - KY、旭隼跌幅超過 2%，反觀力旺、世芯 - KY、祥碩逆勢走揚，漲幅超過 2%，大立光同樣力守紅盤。

盤面上仍有不少族群獲資金點火，網通、低軌衛星概念股中，台揚、建漢一度攻上漲停價位，昇貿、台表科、正文、昇達科、系統電、明泰等漲幅都超過 2%，二極體族群，台半、強茂漲幅也超過 2%，皆創下波段新高。

金融股則漲多拉回，今日包含新光金、兆豐金、永豐金、台新金、國泰金等跌幅均達逾 1%，壓抑大盤走勢，華南金、元大金、中信金、富邦金同樣被壓在盤下。

整體而言，台股仍受俄烏局勢、國際政經局勢變化干擾，預期短線將在半年線、季線間維持震盪整理格局，加上投信終止連續 36 天買超後，也讓市場對季底法人季底作帳行情增添疑慮。