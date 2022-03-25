〈鎳市動盪〉鎳價連兩日攻15%漲停 LME頒新規禁止在漲跌幅限制外下單

倫敦鎳期貨連兩日漲停，倫敦金屬交易所 (LME) 周四 (24 日) 對鎳期貨頒布新規定，禁止交易員在 15% 漲跌停限制以外下單，以解除鎳市一連串大型但無法執行電子交易的狀況。

倫敦鎳期貨周四上漲 15% 至 37235 美元，連兩日漲停板，顯示近期動盪的市況還沒有走完。

鎳價 3 月初因中國青山控股遭軋空而在短短兩日暴漲 250%，當時 LME 罕見暫停鎳期貨交易，雖然 3 月中旬已經恢復並祭出成立以來首見的漲跌幅限制，但仍連日出現技術問題，讓有 145 年歷史的 LME 陷入令人尷尬的挫敗。

鎳期貨自恢復交易以來劇烈波動，先是連日跌停，如今再連兩日漲停。很多時候，交易員在毫無合約易手的情況下，只能一直盯著交易委託帳本，裡頭充斥著超出單日價格限制的訂單，有些出價甚至比市價低逾 2 萬美元。

LME 周四表示，即日起禁止提交價格超出漲跌停限制的訂單，以「維持市場公平、有秩序運作」，並警告將會對不遵守規定的交易員採取紀律處分。

知情人士透露，青山控股董事長項光達本周開始在 LME 買進鎳期貨，以降低做空部位，這代表一旦鎳價再次飆漲，項光達的痛苦將減少一些，儘管根據消息人士，項光達等人的做空部位依然相當龐大。

同時，仍有很多工業用戶和實體交易商仍持有大量做空部位，軋空交易可能再次上演。但由於 LME 已設定每日價格波動限制，能避免更劇烈的價格波動。