USPS向Oshkosh訂購5萬輛新郵務車 價值29.8億美元

美國郵政局 (USPS) 周四 (24 日) 表示，已向 Oshkosh Corp (OSK-US) 訂購了 5 萬輛下一代廂型車，價值 29.8 億美元，並將使其原本計劃的電動車採購量增加一倍。

美國郵政局長迪喬伊 (Louis DeJoy) 表示，根據 USPS 正在進行的改革努力和「我們不斷改善的前景，我們已經確定，從營運和財務角度來看，將我們的原始電動車採購量從 5000 輛增加到 10019 輛是很合理的。」

他之前承諾在淘汰使用達 30 年以上送信車的數十億美元方案中，採購至少 10% 的電動車。

USPS 在 2 月拒絕了白宮和環保局重新考慮購買汽油動力車的建議。

USPS 表示，預計這些車輛將在 2023 年底開始出現在外送路線上。

去年 2 月，USPS 宣布與 Oshkosh 簽訂 4.82 億美元的初步合同，並表示將在 10 年內訂購多達 16.5 萬輛汽車，交易價值可能達到 60 億美元以上。

新一代車輛將取代許多缺少安全氣囊和其他安全設備以及空調的老式 USPS 車輛。

Oshkosh 表示，雙方的「合約允許在提供資金時彈性增加電動車的生產百分比，即使在下單後也一樣」。